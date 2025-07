Felipe Melo fa un appello a Calhanoglu: «Vieni al Galatasaray!»

L’ex giocatore di Inter e Galatasaray Felipe Melo dimentica tutto d’un tratto l’anno in nerazzurro e fa un appello su X all’amico Hakan Calhanoglu.

DIMENTICANZE – Il caso Hakan Calhanoglu è scoppiato all’interno dell’ambiente nerazzurro. Lautaro Martinez senza citarlo prima, Giuseppe Marotta poi in maniera diretta hanno scaricato colpe pesanti al giocatore turco. L’atteggiamento delle ultime settimane non è piaciuto, così come la sua arrendevolezza dopo la finale di Champions League. Il comunicato del centrocampista ha lasciato ancor di più l’amaro in bocca perché sembra ormai un annuncio di addio che arriverà a breve. La prima destinazione per il calciatore è il Galatasaray, che tra l’altro non segue solamente il numero 20 del club meneghino. Felipe Melo, ex giocatore sia di Galatasaray che Inter, mostra di aver dimenticato il suo passato a Milano. Proprio Melo ha scritto su X un appello al giocatore al centro dell’attenzione: «La Turchia è la mia seconda patria, Sono sempre pronto a sostenere i miei fratelli turchi, conosco Calhanoglu da molto tempo, è una persona di grande valore e un personaggio molto importante per me, un calciatore di grande qualità… Da qui faccio un appello a mio fratello Calhanoglu; Mio fratello, sì Vieni a Galatasaray Forza Capitano…!!!»