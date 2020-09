Felipe: “Inter? Senza Cassano non avrei mai fatto quell’esperienza”

Photo 194228452 – Vincenzo Izzo – Dreamstime.com

È tornato a parlare Felipe dal Belo, ex calciatore del Parma e dell’Udinese, tra le altre. Una breve parentesi anche in maglia Inter tra gennaio e giugno 2015. Nel corso di un’intervista al portale online “Gianlucadimarzio.com”, l’italo-brasiliano è tornato proprio sull’esperienza in nerazzurro, svelando interessanti retroscena

OCCASIONE – Era rimasto senza squadra dopo il fallimento del Parma. Poi, una chiamata ad Antonio Cassano gli ha fatto vivere un sogno. Felipe Dal Belo svela curiosi retroscena del suo breve periodo all’Inter nel 2015: “Quello che ho vissuto a Parma mi ha fatto maturare e cambiare prospettiva. Senza quell’episodio poi non avrei mai vestito la maglia dell’Inter. Mia moglie Caterina mi disse di chiamare Cassano. Lui mi rispose: ‘Tranquillo, ho già capito tutto. Dammi giusto qualche minuto’. Il giorno dopo ero all’Inter, lo ringrazierò per tanto tempo. L’Inter aveva diversi infortunati e cercava un difensore. Lessi sui giornali i nomi di vari svincolati e pensai: ‘Ma perché non uno che gioca in Italia e conosce già il campionato?’. Non ero arrogante, sarei stato onorato di vestire quella maglia”. Quattro presenze da titolare con l’Inter per Felipe. Una da titolare proprio contro il suo Parma il 4 aprile 2015. Brevissima parentesi durata circa cinque mesi, in un periodo a dir poco delicato della storia recente dell’Inter.

