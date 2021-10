Felipe Anderson, striscione in risposta alle polemiche di Lazio-Inter

È in corso in questi minuti la sfida di Europa League tra Lazio e Olympique Marsiglia. Sugli spalti dello stadio Olimpico di Roma è comparso uno striscione in sostegno a Felipe Anderson dopo le polemiche scaturite in seguito al 2-1 di Lazio-Inter.

SOSTEGNO – Non si placano le polemiche dopo quanto successo in Lazio-Inter. Il gol del 2-1 di Felipe Anderson ha dato molto di cui parlare per le modalità in cui è arrivato, con Federico Dimarco a terra. Il giocatore brasiliano ha ricevuto il sostegno dei suoi tifosi, che in occasione della sfida contro l’Olympique Marsiglia di questa sera gli hanno dedicato uno striscione. “Non ti curar di loro… Segna e godi”, queste le parole dedicate al centrocampista brasiliano. Poco spazio all’interpretazione…