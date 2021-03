Federcalcio danese: «Stop ai nazionali Inter? Noi in contatto con Eriksen»

Il rinvio di Inter-Sassuolo ha provocato anche lo stop ai nazionali nerazzurri che avrebbero dovuto lasciare Milano questo fine settimana. Dalla Federcalcio danese si attendono notizie riguardo Christian Eriksen, ma sono in contatto con il giocatore. Le parole del responsabile delle comunicazioni della Federcalcio danese JAkob Hoyer al giornale danese tipsbladet

CONTATTO CONTINUO – Il responsabile della Federcalcio danese non si espone ancora sulla possibilità che Eriksen debba restare a Milano e ammette di essere in continuo contatto col giocatore dell’Inter. La nazionale scandinava dovrebbe giocare contro Moldavia, Israele e Austria e spera di poter comunque contare sul suo fantasista: «Siamo in contatto con Christian Eriksen e stiamo attualmente aspettando un messaggio dal club».

fonte: tipsbladet.dk