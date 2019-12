Fedele: “Vidal, Inter vince la partita. A quel manca solo un giocatore”

Intervistato sulle frequenze di “TMW Radio”, il direttore sportivo Enrico Fedele ha parlato del possibile arrivo di Arturo Vidal all’Inter

POLITANO-LLORENTE – Queste le parole del direttore sportivo Enrico Fedele sul possibile scambio Matteo Politano-Fernando Llorente tra Inter e Napoli: «Potrebbe fare il Suso della situazione, anche se credo possa servire poco o nulla Politano».

VIDAL – Quindi Fedele sulla partita per Arturo Vidal: «Credo la vinca l’Inter e a questo punto potrebbe uscire un centrocampista dalla rosa di Conte, che è corta solo davanti. Non c’è l’omologo di Lukaku».

PARATICI E MAROTTA – Infine Fedele sulla separazione tra Fabio Paratici e Beppe Marotta: «A Paratici manca Marotta e a Marotta manca Paratici. Tempo fa è stata fatta una scelta di campo, soprattutto su Ronaldo, e Marotta non era d’accordo. La Juventus questo giugno voleva dare via tre giocatori: Higuain, Dybala e Matuidi. E quindi? In base a che fanno il calciomercato?».