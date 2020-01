Fedele: “Vidal-Inter? C’è un dettaglio da non sottovalutare”

Vidal all’Inter era una pista calda nelle scorse settimane, ma negli ultimi giorni le quotazioni del cileno sono scese. L’esonero di Valverde, avvenuto ieri sera (vedi articolo), riduce ulteriormente la possibilità di un suo addio al Barcellona, con l’arrivo di Setién. Il giornalista Furio Fedele, in collegamento da Milano per “Calcio Totale” su Rai Sport +, ipotizza uno scenario.

ACQUISTO CHE SVANISCE – Per Furio Fedele l’Inter adesso deve rassegnarsi a cambiare obiettivo. Il ribaltone al Barcellona e l’arrivo di Quique Setién sanno tanto di titoli di coda su Arturo Vidal: «Era in rotta di collisione con Ernesto Valverde, comunque col Barcellona sarebbe ancora in Champions League. È un dettaglio da non sottovalutare. Non vorrei che stesse giocando un po’ al rialzo, a maggior ragione adesso che non c’è più Valverde che non lo poteva vedere. Anche se poi, a San Siro, quando è subentrato è stato importante per la sua squadra».