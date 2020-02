Fedele: “Inter-Milan, 0-2 al primo tempo era inverosimile. Vince la Lazio”

Inter-Milan aveva dato un risultato terribile all’intervallo, 0-2, ma nella ripresa la squadra di Conte è riemersa e ha ribaltato sino al 4-2. Furio Fedele, giornalista del “Corriere dello Sport” e tifoso rossonero, ha commentato durante “Calcio Totale” su Rai Sport + quanto successo nel derby e si è lanciato in un pronostico per domenica.

DERBY RIBALTATO – L’amarezza per Furio Fedele, in quanto milanista, è ancora grande: «Il risultato di 0-2 alla fine del primo tempo era inverosimile. Nessuno poteva prevederlo, il Milan ha approfittato di una falsissima partenza da parte dell’Inter e ha avuto la fortuna e la bravura di essere in vantaggio 0-2 a fine primo tempo. Un vantaggio fortunato e meritato, ma non è riuscito colpevolmente a sfruttarlo. Zlatan Ibrahimovic nello spogliatoio ha detto di stare compatti e attenti nei primi quindici minuti, perché l’Inter avrebbe cercato sicuramente di ribaltare la partita. Il Milan ha subito due gol incredibili: Marcelo Brozovic si è visto piombare il pallone e ha calciato senza essere minimamente considerato, il secondo gol è tutto da vedere. Si è visto il solito Milan, debole e apparentemente fragile. Ibrahimovic ha fatto di tutto, più di così a trentotto anni non poteva fare. Domenica? Vince la Lazio, perché dei tre Simone Inzaghi è quello che ha più in mano la sua squadra. La conosce da tantissimo tempo, sa come gestirla. Maurizio Sarri e Antonio Conte si fanno sorprendere, vince la Lazio secondo me».