Fedele: “Con Nainggolan Inter più forte della Juventus! Dato via pagando”

Nainggolan è in prestito al Cagliari per tutta la stagione, e secondo Furio Fedele l’Inter ha fatto male a darlo via. Il giornalista, in collegamento da Milano per “Calcio Totale” su Rai Sport +, ritiene che col belga i nerazzurri sarebbero più forti della Juventus. Queste le sue parole sul centrocampista.



DEPOTENZIATI – Secondo Furio Fedele l’Inter ha sbagliato a centrocampo: «Radja Nainggolan è stato messo nelle condizioni di andare via con due terzi d’ingaggio pagati. Aveva uno dei centrocampisti più forti del campionato italiano, reduce da una stagione sicuramente negativa, ma se fai un investimento di trentotto milioni su base quadriennale devi dargli un alto anno di possibilità per fargli dimostrare quello che è stato a Cagliari e poi a Roma. Con lui l’organico dell’Inter sarebbe più completo e, secondo me, in questo momento anche più forte della Juventus. Nainggolan l’avevi già lì, non è che dovevi prenderlo come Nicolò Barella. Se hai già Nainggolan metti da parte Arturo Vidal e prendi Barella e Stefano Sensi, due ottimi giocatori che hanno avuto problemi fisici, come però può avvenire a chiunque altro. Però Nainggolan ce l’avevi già lì, con ingaggio pagato, ed è stato un investimento da trentotto milioni di euro».