Fazio anticipa l’annuncio: «Pirola ha un grande potenziale, si sta inserendo»

Pirola da quasi due settimane si allena con la Salernitana, ma ancora non è arrivato l’annuncio del trasferimento dall’Inter. Il difensore dei campani Fazio, intervistato dal Corriere dello Sport, ne parla già come di un compagno di squadra.

GIÀ DEFINITO – Non ci saranno problemi per il passaggio di Lorenzo Pirola dall’Inter alla Salernitana, del quale ha parlato lo stesso difensore (vedi articolo). Il suo nuovo compagno Federico Fazio, in attesa dell’ufficialità, lo elogia: «Andrei Motoc e Pirola? Entrambi hanno un grande potenziale e hanno fatto una grandissima partita contro il Galatasaray. Il mister chiedeva un forte pressing e si sono mossi bene. Il nostro obiettivo? È quello della scorsa stagione, ma vogliamo crescere per non arrivare a salvarci all’ultima giornata. Personalmente mi sento bene, non facevo un ritiro da tre anni».

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito