Favre: “Ho visto Juventus-Inter in TV e ho resistito due minuti! Purtroppo…”

Favre ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. A proposito della sfida, che si giocherà a porte chiuse, il tecnico del club tedesco ha preso come esempio Juventus-Inter

TRISTE – Lucien Favre si appresta a sfidare il Paris Saint-Germain a porte chiuse. Il tecnico del Borussia Dortmund prende come riferimento Juventus-Inter per spiegare il suo stato d’animo: «Ho visto la partita della Juventus contro l’Inter in TV. Sono stato in grado di guardare l’incontro solo per due minuti, non me la sentivo. Purtroppo senza tifosi non è piacevole né per chi guarda e né per le due squadre».