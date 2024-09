Fattori si sbilancia: «L’Inter si deve impegnare per perdere lo Scudetto»

Sauro Fattori, ex calciatore, è andato controcorrente su TMW Radio sul nuovo campionato di Serie A. Inter e Juventus sono ancora distanti a quanto pare.

RIENTRO – Mancano pochi giorni al ritorno in campo dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi giocherà domenica sera alle ore 20.45 all’U-Power Stadium contro il Monza. La partita non sarà piuttosto semplice, soprattutto considerando che anticiperà due gare di alta, altissima quota: prima il Manchester City in Champions League poi il Milan. La prossima settimana sarà insomma la prima per capire il reale valore della squadra nerazzurra, che ha raggiunto già la Juventus a quota 7 punti in vetta.

Inter favorita, Fattori è netto!

OPINIONE – In tanti credono che Inter e Juventus siano le favorite per vincere lo Scudetto. Due candidate principali, poi dietro altre come il Napoli di Antonio Conte. L’anno senza Europa può aiutare i partenopei con una sola partita a settimana. Sauro Fattori, ex giocatore, ha parlato degli equilibri di questo campionato, dicendo: «La Juventus è già ai livelli dell’Inter? Ancora no, è lontana. Poi vedremo, ma dico che è abbastanza lontana. Si deve impegnare molto l’Inter per perdere questo campionato. E’ ancora la più attrezzata». Fattori esagera addirittura sulla squadra meneghina, che dovrebbe essere obbligata quindi al primo posto a fine stagione.