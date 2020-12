Fassone: “Scontri diretti determinanti. Napoli, fondamentale contro l’Inter”

Secondo Marco Fassone, ex dirigente – tra le altre – di Inter e Napoli, ha parlato a “Radio Marte” dello scontro diretto di mercoledì a San Siro. Secondo lui, sarà già molto importante per le zone alte della classifica. Gli scontri diretti potrebbero infatti rivelarsi un fattore fondamentale e gli azzurri sono già in svantaggio dopo le sconfitte contro Juventus e Milan.

SCONTRO DIRETTO – Marco Fassone, ex dirigente tra le altre di Inter e Napoli, ha parlato della lotta Scudetto e dell’importanza che potrebbero avere gli scontri diretti. Ecco le sue dichiarazioni: «Il Milan sta giocando anche al di sopra delle sue possibilità. Le due squadre più vicine ai rossoneri mi sembrano Inter e Napoli, i cui allenatori ieri hanno gestito bene le partite. Mercoledì sarà una gara a San Siro, anche perché sarà determinante il fattore degli scontri diretti. Per gli azzurri è importante fare punti a San Siro, viste le sconfitte contro Juventus e Milan».