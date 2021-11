Fassone: «Inter e Napoli si equivalgono. Milan ha più continuità delle altre»

L’ex dirigente di Inter, Napoli e Milan Marco Fassone ha parlato della partita tra nerazzurri e partenopei. Qualche battuta sul campionato e sul Milan

EQUILIBRIO − Fassone vede un campionato altalenante: «A me sembra particolare che a metà novembre, negli anni scorsi, di solito un po’ di equilibri si erano già definiti. Con chi si avviava per la lotta scudetto e chi magari faceva un po’ di fatica. Quest’anno è molto altalenante, con chi va forte e poi si ferma, e chi parte in sordina e poi si riprende. Forse è una Serie A non di grande livello ma assolutamente equilibrata».

LOTTA SCUDETTO − Fassone non si sbilancia sulla gara tra Inter e Napoli. Una squadra lo ha convinto di più tra le tre in vetta: «Inter-Napoli è sicuramente una partita affascinante, ma credo che le due squadre si equivalgano. La squadra che mi ha convinto di più in assoluto è il Milan. Una squadra che ha avuto più continuità, ed anche un pizzico di fortuna. Tra i rossoneri, Inter e Napoli direi che la squadra di Pioli è quella che mi convince di più. Ma stanno facendo tutte e tre molto bene, anche se nessuna di loro ti dà l’impressione di poter scendere in campo e portarsi a casa il risultato sicuramente. Hanno tutte dei difetti».

Fonte: Kiss Kiss Napoli.it