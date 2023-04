Fassone: «Inter, società complicata! Attenzione all’aspetto mediatico!»

Fassone, ex dirigente sportivo dell’Inter, parla della situazione dei nerazzurri, ancora in bilico per la prossima Champions League, e delle difficoltà comunicative di Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Radio Sportiva.

RIDIMENSIONAMENTO – Marco Fassone dice la sua sull’Inter, tra gli obiettivi ancora in bilico e le difficoltà comunicative. Così inizia l’intervento dell’ex dirigente nerazzurro, in collegamento su Radio Sportiva: «Se parliamo dei grandi team, in questo momento soprattutto Juventus, Roma, Milan e Inter, inseriscono nei loro budget con regolarità la possibilità di entrare alla Champions League nell’anno successivo. Tutte le operazioni di mercato sono collegate al raggiungimento di quell’obiettivo. Il piano B, che è quello di partecipare all’Europa League, a competizioni inferiori o a nessuna, è un piano che non vorrebbero mai occorrere. Perché comporterebbe un ridimensionamento e, soprattutto, una perdita d’esercizio. Al di là di ogni romanticismo, è inutile negare il fatto che la partecipazione alla Champions League abbia un valore dal punto di vista societario, del club e delle pressioni che, inevitabilmente, vengono messe sul tecnico e sui giocatori».

Inter, attenzione alla comunicazione

AMBIENTE – Fassone continua il suo intervento parlando di Simone Inzaghi: «Differenze di trattamento fra Inzaghi e Pioli? Da lettore di quest’anno si è vista una critica maggiore nei confronti dell’Inter rispetto al Milan. Questo non dipende soltanto dalla capacità dell’allenatore di essere più o meno bravo nella comunicazione ma anche da alcuni aspetti legati alla qualità della società e degli uffici comunicazione. Anche l’aspetto mediatico e la bravura a far sì che si crei un ambiente favorevole è uno dei plus che porta alcune società ad essere più vincenti di altre. Da dove vengono le critiche? L’Inter è una società complicata, difficile per tutti coloro che la gestiscono. Inzaghi si sarà fatto un’idea di quale sia il punto di fuoco più abituale. Ma l’allenatore dell’Inter deve saperlo che, in quella condizione lì, deve rispondere non soltanto agli azionisti ma anche ai media, ai tifosi e a tutti in un certo modo. Credo che per Inzaghi essere un po’ sulla graticola, perché non gli viene perdonato qualche passo falso di troppo, faccia parte del gioco. Lui sta andando avanti fino alla fine in tutte le competizioni, è dentro e se la sta giocando. Vedrà che, se i risultati arrivano, sarà premiato anche il suo sforzo».