Fascetti: «Il problema dell’Inter è il gioco. Con le piccole non sa imporlo!»

Eugenio Fascetti, ex tecnico di Lazio e Torino tra le tante, ha analizzato il problema dell’Inter e la sua altalena di risultati. A detta sua, non sa imporre il gioco con le piccole. Le sue parole a Giornale Radio

PROBLEMA DI GIOCO − L’ex tecnico Fascetti sul rendimento dell’Inter: «Inzaghi? Ogni allenatore viene criticato. In questo momento l’Inter ha un’alternanza di rendimento, non vince contro le piccole squadre dove non riesce a imporre il proprio gioco. Le sconfitte non credo siano figlie del fatto che i giocatori sapendo di andarsene frenano sul rendimento. Per me riguarda più la questione di dover imporre il gioco: l’Inter con le squadre minori ha sempre perso. La squadra non riesce a vincere a tutto campo».