Fascetti: “Le mie percentuali scudetto per Juventus, Lazio e Inter”

Intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, Eugenio Fascetti, ex allenatore della Lazio, ha parlato dello scudetto che vede i biancocelesti in lotta con Juventus e Inter

PERCENTUALI – Queste le parole di Eugenio Fascetti, ex allenatore della Lazio, sulla lotta scudetto che vede i biancocelesti a un punto dalla Juventus prima in classifica. «L’obiettivo Champions è ormai centrato. Ma per il successo finale vedo favorita la Juventus: ha un punto in più e lo scontro diretto in casa anche se sarà senza pubblico. La Lazio deve però crederci». Percentuali per il titolo? «Juventus al 60%, Lazio al 30%. E 10% all’Inter».

Fonte: Nicola Berardino – Gazzetta dello Sport