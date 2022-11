Fascetti: «Inter, troppi gol: un motivo! Squadra che deve giocare chiusa»

L’Inter di Inzaghi ha incassato finora troppi gol, come sottolinea anche Eugenio Fascetti. L’ex allenatore ritiene che la squadra nerazzurra, per le qualità dei suoi difensori, dovrebbe giocare più chiusa. Di seguito le sue dichiarazioni a Maracanà, su TMW Radio

ARMA VINCENTE – L’Inter di Simone Inzaghi secondo Eugenio Fascetti prende troppi gol per poter ambire allo scudetto: «Da ragazzo ero nerazzurro, ora un po’ meno ma seguo l’Inter sempre volentieri. Non so inquadrarla bene, secondo me, sarò fissato, è una squadra che prende troppi gol. Una squadra che vince lo scudetto non può prender tutti quei gol, poi è difficile da stabilire il motivo. Io magari mi sono fatto un’idea: se porti i difensori a centrocampo, alti come si dice oggi, sono lenti. È gente che se trova attaccanti rapidi lascia spazi e poi è difficile da recuperare. Secondo me è una squadra che dovrebbe giocare chiusa e cercare il contropiede che poi è l’arma vincente sempre».