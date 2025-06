Farris si accoda ad Inzaghi: «Inter, grazie per questi anni meravigliosi!»

Dopo i saluti di Simone Inzaghi arrivano anche quelli del suo vice Massimiliano Farris. L’allenatore in seconda rivolge un messaggio a tutta la tifoseria dell’Inter.

L’ADDIO – Dopo i commoventi saluti di Simone Inzaghi, arrivati nel corso del pomeriggio di martedì dopo la notizia ufficiale dell’addio, quest’oggi arrivano i saluti sentiti del suo braccio destro, Massimiliano Farris. Il vice allenatore è stato pizzicato all’uscita dalla sede di Viale della Liberazione, dove è passato per chiudere definitivamente la sua avventura con l’Inter. Insieme al tecnico piacentino, infatti, l’allenatore in seconda è rimasto sulla panchina nerazzurra per quattro stagioni.

Dopo Inzaghi anche Farris saluta: ecco il messaggio ai tifosi dell’Inter

I SALUTI – Quello che è stato il secondo allenatore nerazzurro per ben quattro anni ha dichiarato: «Mando un grandissimo saluto a tutti i tifosi interisti. Grazie di cuore per questi anni meravigliosi e forza Inter. Arrivederci». Insieme a Inzaghi tutto l’ambiente nerazzurro perde un’altra figura importante come quella di Farris, che nel corso delle ultime stagioni si è fatto amare da tutta la tifoseria dell’Inter. Adesso si ricomincia da Cristian Chivu, che sembra essere sempre più vicino ad appropriarsi della panchina nerazzurra. Proprio da Viale della Liberazione, dove è stato avvistato Farris, infatti, continua il grande movimento in vista della firma del nuovo allenatore.