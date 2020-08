Fares si avvicina alla Lazio: incontro tra poco. Inter resta sullo sfondo

Mohamed Fares SPAL

Fares è un nome che da tempo è in orbita Lazio. L’esterno piace molto a Simone Inzaghi ed è la prima scelta per la fascia sinistra, ma attenzione al possibile inserimento dell’Inter. Di seguito le ultime novità a riguardo riportate da Alfredo Pedullà sul suo sito

DUELLO A SINISTRA – Mohamed Fares è uno dei primi nomi per il mercato della Lazio. I biancocelesti, però, non hanno ancora l’accordo totale con la SPAL. A breve dovrebbe esserci un incontro tra le parti con il club di Lotito che vuole chiudere. In caso di nuovi slittamenti, attenzione anche all’Inter, che aveva preso il calciatore per 12 milioni prima dell’infortunio. L’esterno viene, dunque, seguito anche dai nerazzurri che, però, hanno ancora Emerson Palmieri tra i pensieri e come priorità a sinistra.