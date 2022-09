Fantacalcio, i consigli per la 7ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

Si avvicina la settima giornata di Serie A, quella di Udinese-Inter, ed è tempo di scelte al Fantacalcio. Si inizia con l’anticipo del venerdì. L’analisi di ogni partita, chi schierare e chi lasciare in panchina. Le scommesse, i rischi da correre e quelli che invece è meglio evitare. Tutto ciò nella nuova rubrica di Inter-News.it dedicata ai fantallenatori.

SALERNITANA-LECCE (venerdì alle 20.45)

SALERNITANA – Dopo il match contro la Juventus di cui tutt’ora si parla, i campani tornano in campo nell’anticipo di venerdì sera. Var a parte, i ragazzi di Nicola continuano a esprimere un bel calcio. Da schierare assolutamente Candreva. Piatek è in vantaggio su Bonazzoli, il pistolero va schierato. Proprio contro il Lecce in Coppa Italia cominciò la sua avventura italiana ai tempi del Genoa. Finì 4-0, 4 gol suoi. Con i difensori bisogna andarci cauti, al momento si può puntare su Mazzocchi, già in gol quest’anno. SCOMMESSE: Vilhena e Dia, possono sempre rendersi pericolosi.

LECCE – I salentini vengono dal pareggio contro il Monza, dove il protagonista è stato sempre il Var. Dai giallorossi ci si aspetta una reazione dopo il torto subito, andranno a Salerno per vincere. Dietro si può dare spazio a Baschirotto, che si sta affezionando ai 6,5, discorso simile per Gendrey. Da schierare in assenza di top di reparto. Ceesay dovrebbe partire dal primo minuto, a discapito di Colombo, e va schierato. Hjulmand solo in caso di necessità. SCOMMESSA: Banda, con la sua rapidità può causare diversi problemi alla difesa avversaria.

Fantacalcio – Gli anticipi del sabato in Serie A

BOLOGNA-EMPOLI (sabato alle 15.00)

BOLOGNA – La prima di Thiago Motta sulla panchina dei felsinei. L’ex Inter potrebbe passare subito alla difesa a 4. Confermato Lucumì, Posch si gioca il posto con Bonifazi, meglio aspettare. Solito ballottaggio sulle fasce, i favoriti sono De Silvestri e Lykogiannis. Arnautovic sta lottando contro il tempo per esserci e dare una mano alla squadra. Quest’anno segna sempre, va messo, magari con un titolare in panchina. Soriano agirà da trequartista, con Vignato e Barrow esterni. SCOMMESSA: Soriano, torna nel ruolo che più gli appartiene, dovrà dimostrare al nuovo mister che è lui il titolare.

EMPOLI – La classifica parla chiaro, 4 punti in 6 partite. Col Bologna i toscani devono fare quel passo in più. Parisi va messo, Stojanovic potrebbe fare più fatica. Cautela con il centrocampo, Bandinelli viene dal gol contro la Roma, ci si può pensare. Haas e Marin da evitare. Pjaca per i più coraggiosi, Lammers può portare bonus. SCOMMESSA: Satriano, lotta e lascia tutto sul campo ogni weekend, si è sbloccato contro la Salernitana, ci è andato vicino con la Roma. Col Bologna può arrivare il +3.

SPEZIA-SAMPDORIA (sabato alle 18.00)

SPEZIA – La difesa ha retto bene contro il Napoli, schierabili sia Nikolau che Kiwior. Bastoni inutile dirlo, va messo sempre. Holm è ancora presto, ma sta crescendo. Reca può essere un’idea. Gyasi viene confermato in attacco, contro questa Sampdoria ci si può pensare. Nzola senza nemmeno pensarci, c’è aria di bonus. SCOMMESSA: Agudelo, scuola genoana, sarà un derby per lui. Può essere la sua partita.

SAMPDORIA – Giampaolo deve dare un messaggio, così non va. Dietro si può mettere Augello se non si ha di meglio. Sabiri uno dei pochi che si salva, va messo. Caputo se non in queste partite quando? SCOMMESSA: Djuricic, da goderselo prima che torni l’incubo degli infortuni. Se lui gira, la squadra gira.

TORINO-SASSUOLO (sabato alle 20.45)

TORINO – Gran prestazione a Milano, è mancato solo il gol. Schuurs non è ancora totalmente recuperato, si può panchinare. In mezzo gioca Lukic, ci si aspetta un segnale dopo le chiacchere di qualche settimana fa. Vojvoda va messo, può arrivare l’assist. Radonjic e Vlasic due grandi si, sono in formissima. SCOMMESSA: Milinkovic-Savic, fuori casa il Sassuolo ha pareggiato 0-0 contro la Cremonese, senza Berardi fanno fatica. Può essere un clean sheet a sorpresa.

SASSUOLO – Trasferta complicata per i neroverdi. Kyriakopoulos va messo sempre, è un difensore in attacco. Frattesi dovrebbe partire dal primo, da mettere coperti. Maxime Lopez da giallo, meglio evitare. Pinamonti deve trovare il gol contro il Torino, sarà tosta. Si può decidere di panchinarlo. SCOMMESSA: Laurienté, può dare la scossa che manca al Sassuolo. Scommessa pura.

UDINESE-INTER (domenica alle 12.30)

UDINESE – Tra i più in forma in campionato, ora l’esame Inter. Udogie senza pensarci, titolare. Pereyra dovrebbe giocare come esterno nei 5 di centrocampo, probabilmente contro Gosens, può essere la chiave della partita. Dietro Perez da evitare, cartellino facile. Becao avrà da lavorare, ma sta facendo bene. Deulofeu e Beto da mettere sempre, contro la fase difensiva dell’Inter sono da bonus. SCOMMESSA: Lovric, si gioca il posto da titolare con Samardzic. Chi dei due giocherà è da mettere, possono continuare a sorprendere.

INTER – A Udine, dopo la Champions sarà molto impegnativo. Sconsigliato Handanovic, ex di giornata, che difficilmente sarà quello contro il Torino. Dumfries ha fatto 90 minuti a Plzen, sarà in ballottaggio fino all’ultimo con Darmian. Da mettere con un titolare in panchina pronto a coprirlo. Bastoni in crescita, ma con Deulofeu può essere da giallo. Brozovic (vedi video) vede la porta si può mettere. Barella è difficile da panchinare, è però ben lontano dai suoi standard. Calhanoglu out, si giocano il posto uno tra Gagliardini e Mkhitaryan. Se avete l’armeno, potete pensarci, a Udine però farà fatica. Lautaro Martinez gioca, è in forma, titolare senza dubbi. SCOMMESSA: Correa, assist contro il Plzen, può subentrare a uno Dzeko stanco. Dalla panchina può essere la mossa di Inzaghi per vincerla. L’anno scorso contro i friulani segnò una doppietta a San Siro.

Fantacalcio – Le partite di domenica in Serie A

CREMONESE-LAZIO (domenica alle 15.00)

CREMONESE – Aiwu in ballottaggio con Hendry, ma dovrebbe partire lui. La difesa si può evitare, contro la Lazio sarà difficilissimo. Valeri si può mettere se non si hanno alternative di livello. Dessers e Okereke sono gli unici che possono impensierire i biancocelesti. SCOMMESSA: Escalante, per i più coraggiosi. Ex di giornata, per confermare la legge degli ex.

LAZIO – Dopo il disastro in Europa League, ci si aspetta quanto meno una vittoria. Attenzione alla Cremonese, è la stessa squadra che ha fermato l’Atalanta. In difesa Lazzari out, giocherà Hysaj. Si può evitare, gli altri sono tutti da sufficienza. Zaccagni sarà out, spazio a Pedro. A parte Cataldi, centrocampo e attacco biancoceleste sono da mettere. SCOMMESSA: Provedel, è la partita giusta per portare a casa la porta inviolata.

FIORENTINA-VERONA (domenica alle 15.00)

FIORENTINA – Gollini ancora out, gioca Terracciano. Idem Milinkovic, in difesa spazio alla coppia Quarta-Ranieri. Biraghi è da 6,5 va messo. Barak può portare il +3 ed è ex di giornata, approvato. Bonaventura da mettere ma è in ballottaggio con Mandragora. Jovic per ritrovare il gol, bisogna crederci SCOMMESSA: Kouamé, per confermarsi una scommessa vinta.

HELLAS VERONA – Dietro potrebbe partire Cabal dal primo. Favorito su Gunter e Dawidowicz. Partita complicata a Firenze. Lasagna e Henry si perché dietro la Viola balla. Ilic e Tameze potrebbero fare fatica, su Doig si può punatre. SCOMMESSA: Lazovic, può essere la spina nel fianco della difesa toscana.

MONZA-JUVENTUS (domenica alle 15.00)

MONZA – Sarà esordio per Palladino, che prende il posto di Stroppa. Non il massimo farlo contro la Juventus. La difesa si può evitare, Birindelli solo se non si ha nient’altro. Sensi si è sbloccato, meglio lui di Pessina. Caprari va messo, è rigorista. Petagna out, giocheranno Mota e Gytkjaer. SCOMMESSA: Rovella, per mettersi in mostra davanti alla sua squadra. Può avere quello stimolo in più.

JUVENTUS – Dopo l’ennesima sconfitta, stavolta contro il Benfica, Allegri deve vincere. Il Monza non fa troppa paura, ma nel calcio mai dire mai. Difesa approvata, sufficienza relativamente tranquilla. Perin da clean sheet. Kostic si, McKennie da bonus. Vlahovic ad occhi chiusi. Kean favorito su Di Maria, va messo, sono le sue occasioni. SCOMMESSE: Fagioli, può partire titolare, è in ballottaggio con Miretti. De Sciglio, sono le sue partite può arrivare un 6,5.

Fantacalcio – I posticipi di domenica in Serie A

ROMA-ATALANTA (domenica alle 18.00)

ROMA – Dopo il match in Europa League, ospitare l’Atalanta non sarà una passeggiata. Smalling il migliore dei tre. Pellegrini sempre, Spinazzola è uno dei tanti ex di giornata va messo. Può tornare Zaniolo, ma non sarà un rientro facile. Dybala e Abraham da mettere. SCOMMESSA: Mancini, classica partita in cui o segna o si fa espellere, il giallo è quasi garantito. Scommessa rischiosa.

ATALANTA – Musso da evitare all’Olimpico, Demiral in vantaggio su Scalvini. Soppy meglio di Hateboer. Koopmeiners è una certezza, Ederson è favorito su Pasalic. Lookman si gioca il posto con Malinovskyi, da mettere coprendosi. SCOMMESSA: Muriel, dovrebbe partire titolare, va messo può essere la sua partita. Fondamentale essere coperti però.

MILAN-NAPOLI (domenica alle 20.45)

MILAN – Maignan da buon voto, meglio Tomori di Kalulu. Calabria dovrà tenere Kvaratskhelia, si può evitare. Theo Hernandez non si può lasciare in panca, Tonali da sufficienza ma a centrocampo sarà tostissima. Saelemaekers in vantaggio su Brahim, fenomeno in Champions ma non in campionato. De Ketelaere va messo, Giroud nelle partite pesanti segna sempre. SCOMMESSA: Brahim Diaz, dalla panchina può dare imprevedibilità, sa essere pericoloso.

NAPOLI – Di Lorenzo sì, meglio Kim di Rrahmani. Lobotka si può mettere, Zielinski non si toglie mai, a Milano è sempre da bonus. Politano sarà contro Theo, dovrà fare gli straordinari e aiutare dietro. Kvaratskhelia va messo sempre. SCOMMESSA: Raspadori, dovrebbe partire favorito su Simeone, con Osimhen ancora out. Ha trovato il primo gol la scorsa e al Milan ha già fatto male. Può ripetersi.

Questi i consigli di Fantacalcio per la settimana giornata di Serie A. Fantallenatori, avete già deciso che formazione schierare?