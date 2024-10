Fantacalcio, due dell’Inter nella Best XI della 7ª giornata di Serie A!

Si conclude un altro turno di Serie A. Nella Best XI della 7ª giornata di campionato spiccano due giocatori dell’Inter. Ecco i punteggi ottenuti al Fantacalcio.

MIGLIOR UNDICI – La settima giornata di Serie A si è conclusa con Fiorentina-Milan, posticipo andato in scena ieri sera. Il campionato può andare momentaneamente a riposo – considerando la sosta per le Nazionali – non senza prima, però, fare il punto anche sui punteggi del Fantacalcio. Proprio nella Best XI dell’ultimo turno si possono individuare due giocatori dell’Inter, protagonisti in positivo della sfida vinta 3-2 contro il Torino. Insieme ad essi compongono la miglior formazione della 7ª giornata di Serie A altri calciatori di Fiorentina, Udinese, Lazio, Venezia, Atalanta e Napoli.

NOMI – Spiccano a livello di risultati per il Fantacalcio Marcus Thuram e Alessandro Bastoni per l’Inter. L’attaccante ha ottenuto il punteggio di 8.5, grazie alla sua strepitosa tripletta rifilata al Torino. Grazie alla sua prestazione in occasione della partita di San Siro, Bastoni conquista un 7.0 che fa sorridere i suoi Fanta allenatori. Il punteggio più alto della giornata di Serie A nel Fantacalcio se lo assicura David De Gea, dopo essersi imposto in Fiorentina-Milan. Di seguito il resto della Best XI e i rispettivi punteggi ottenuti al termine del settimo turno di campionato.

Fantacalcio, Inter protagonista nella Best XI della 7 giornata di Serie A

De Gea (9.0); Zemura (7.0), Bastoni (7.0), Nuno Tavares (7.0); Oristanio (7.5), Ederson (7.5), McTominay (7.5), Zaccagni (7.0); Retegui (8.5), Lukaku (8.0), Thuram (8.5)