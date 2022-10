Fantacalcio, i consigli per la 12° giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

Dopo una giornata decisiva in Europa per molte italiane torna la Serie A e con essa il Fantacalcio. L’Inter ospiterà la Sampdoria San Siro (vedi le ultime). Ecco i consigli al Fantacalcio di Inter-News.it, l’analisi di ogni partita, chi schierare, le scommessa e chi lasciare in panchina.

DODICESIMA GIORNATA – E voi fantallenatori avete già schierato la formazione del Fantacalcio? Il turno di Serie A comincia sabato alle 15 con il Napoli che ospita un Sassuolo. L’Inter invece ospiterà la Sampdoria sabato alle 20.45, match fondamentale per i nerazzurri per confermare il momento di ripresa che sta vivendo la squadra di Simone Inzaghi.

FANTACALCIO – I CONSIGLI PER LA 12ª GIORNATA DI SERIE A

NAPOLI-SASSUOLO (sabato ore 15)

CONSIGLIATI: Politano, Frattesi

SCOMMESSE: Lozano, Laurientè

SCONSIGLIATI: Juan Jesus, Toljan

LECCE-JUVENTUS (sabato ore 18)

CONSIGLIATI: Strefezza, Milik

SCOMMESSE: Ceesay, Kean

SCONSIGLIATI: Umtiti, Alex Sandro

INTER-SAMPDORIA (sabato ore 20.45)

CONSIGLIATI: Dimarco, Djuricic

SCOMMESSE: Dzeko, Gabbiadini

SCONSIGLIATI: /, Augello

SERIE A – LE PARTITE DI DOMENICA

EMPOLI-ATALANTA (domenica ore 12.30)

CONSIGLIATI: Destro, Pasalic

SCOMMESSE: Bandinelli, Scalvini

SCONSIGLIATI: Luperto, Djimsiti

CREMONESE-UDINESE (domenica ore 15)

CONSIGLIATI: Okereke, Pereyra

SCOMMESSE: Valeri, Bijol

SCONSIGLIATI: Felix, Ebosse

SPEZIA-FIORENTINA (domenica ore 15)

CONSIGLIATI: Nzola, Kouamè

SCOMMESSE: Holm, Biraghi

SCONSIGLIATI: Ekdal, Amrabat

LAZIO-SALERNITANA(domenica ore 18)

CONSIGLIATI: Felipe Anderson, Dia

SCOMMESSE: Vecino, Mazzocchi

SCONSIGLIATI: Cataldi, Fazio

TORINO-MILAN (domenica ore 20.45)

CONSIGLIATI: Vlasic, Leao

SCOMMESSE: Pellegri, Origi

SCONSIGLIATI: Djidji, Messias

SERIE A – I POSTICIPI DI LUNEDÌ

VERONA-ROMA (lunedì ore 18.30)

CONSIGLIATI: Faraoni, Abraham

SCOMMESSE: Verdi, Spinazzola

SCONSIGLIATI: Ceccherini, Camara

MONZA-BOLOGNA (lunedì ore 20.45)

CONSIGLIATI: Pessina, Arnautovic

SCOMMESSE: Sensi, Cambiaso

SCONSIGLIATI: Joan Gonzalez, Barrow

Non dimenticatevi di inserire la formazione e buona fortuna per questa decima giornata di Fantacalcio!