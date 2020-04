Falco: “Per giocare in Serie A serve un’altra preparazione. Tempi…”

Falco, attaccante del Lecce, è intervenuto in collegamento durante “Sportitalia Mercato”. Con gli allenamenti bloccati fino almeno al 4 maggio, come da nuovo DPCM (vedi articolo), c’è da capire quando si potrà riprendere le attività in vista della parte finale della Serie A.

TUTTI FERMI – Da Filippo Falco arriva il pensiero dei calciatori sulla ripresa della Serie A: «Allenamenti prima di giocare? Penso che ci vorranno tre-quattro settimane, perché siamo stati un mese fermi. A casa per molti di noi è stato difficile allenarsi, per rimettersi al pari degli altri abbiamo bisogno almeno di tre-quattro settimane. È come se avessimo bisogno di fare un’altra preparazione. Dovremmo fare una preparazione anche in vista del caldo che arriva, perché giocare a giugno e luglio sarà più difficile dal punto di vista climatico, anche giocando ogni tre giorni. La partita ci può far allenare, meglio di quello non c’è».