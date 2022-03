Fair Play Finanziario, il procedimento Uefa contro l’Inter prevede sanzioni?

L’Inter ieri ha pareggiato 1-1 a Torino in extremis e i nerazzurri si allontanano dalla vetta. Intanto però, la Uefa apre un procedimento per il Fair Play Finanziario ai danni della società nerazzurra (vedi articolo). A riportare la notizia è Calcio e Finanza. Ecco tutti i dettagli.

PROCEDIMENTO – L’Inter si allontana dalla vetta della classifica dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino maturato nel posticipo domenicale. Intanto però è da sottolineare l’apertura da parte della Uefa di un procedimento per il Fair Play Finanziario ai danni dell’Inter. A riportare la notizia è Calcio e Finanza che spiega però come il procedimento sia un procedimento standard che non prevede nessuna sanzione. «E’ una sorta di passaggio formale che non ha come obiettivo quello di sanzionare la società per il mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario. La Uefa, del resto, è conscia del fatto che le ultime stagioni siano state influenzate dalle difficoltà portate dall’emergenza Coronavirus».

Fonte: Calcio e Finanza