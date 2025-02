Fagioli: «Battere 3-0 l’Inter non succede tutti i giorni. Ora c’è pressione!»

Tra le new entry della Fiorentina che non hanno potuto scendere in campo nel recupero con l’Inter c’è anche Nicolò Fagioli. L’ex Juventus, presentandosi in conferenza stampa, torna a quanto accaduto all’Artemio Franchi, con un battuta anche sulla prossima sfida di lunedì.

SENSAZIONI – Nicolò Fagioli compare davanti ai giornalisti per rispondere alle domande per la prima volta da calciatore della Fiorentina. Tra i vari argomenti non manca quello sulla gara di giovedì scorso contro l’Inter. In merito alla vittoria sui nerazzurri nel recupero della quattordicesima giornata Fagioli dichiara: «La partita di giovedì è stata straordinaria perché vincere 3-0 con l’Inter in casa penso sia una cosa che non succede tutti i giorni. Siamo molto contenti di questo. Adesso c’è un po’ di pressione perché lunedì giochiamo a San Siro di nuovo contro l’Inter. No scherzo, è stato bellissimo».

Fagioli, il suo arrivo alla Fiorentina e la doppia sfida contro l’Inter

TRATTATIVA COMPLICATA – Oltre che sulla doppia sfida all’Inter, per la quale il calciatore sarà disponibile lunedì prossimo, Nicolò Fagioli si pronuncia anche sul suo approdo alla Fiorentina: «È stata una trattativa complicata, ma alla fine sono arrivato con grande felicità alla Fiorentina. Nell’ultima ora di mercato ho fatto presente quelle che erano le mie preferenze e alla fine questo ha definito il passaggio in viola. Dusan e Nico Gonzalez mi hanno parlato benissimo della città e del Club».