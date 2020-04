Faggiano: “Coronavirus, la vivo come tutti. Tornare a...

Faggiano: “Coronavirus, la vivo come tutti. Tornare a giocare? Ora…”

Daniele Faggiano, Direttore Sportivo del Parma, ha parlato alla “Gazzetta di Parma” del momento di emergenza a causa del Coronavirus e ha detto la sua sul dibattito se si debba o meno riprendere la stagione calcistica in corso.

EMERGENZA – Daniele Faggiano, Direttore Sportivo del Parma, ha raccontato il suo modo di vivere tutta questa situazione legata all’emergenza Coronavirus: «La sto vivendo come la vivono tutti e cioè in casa. Il telefono aiuta a mantenere i contatti con tutti, poi leggo i giornali e cerco di tenermi aggiornato. Chiaramente manca il contatto diretto con le persone che è sempre molto importante. E comunque si continua a lavorare».

PRONTI A TUTTO – Sulla domanda legata al dibattito se si debba o meno riprendere la stagione calcistica in corso, una volta terminata l’emergenza Coronavirus, Faggiano ha espresso la sua opinione, sottolineando l’impossibilità al momento di poter fare delle ipotesi realistiche: «Su questo aspetto non mi voglio esprimere perché prima bisogna tornare alla normalità. L’ho già detto e lo ribadisco: fare ipotesi ora rischia di diventare un esercizio ozioso e superfluo perché le chiacchiere le porta via il vento. Ora possiamo solo aspettare e dobbiamo essere pronti a tutto».

Fonte: Gazzetta di Parma – Carlo Brugnoli