Facchetti: “Scudetto Inter, numeri dicono sì! Lukaku e Lautaro Martinez…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Gianfelice Facchetti, figlio del compianto Giacinto, ha parlato dell’Inter e dei suoi attaccanti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez

REGALI – Queste le parole di Gianfelice Facchetti, figlio del compianto Giacinto, ha parlato di cosa vorrebbe trovare nella calza della Befana per l’Inter: «Una strada simile a quella di inizio anno e qualche rinforzo. Bisogna avere massima fiducia nel management della nostra società che fino ad oggi ha lavorato molto bene. Sono sicuro che verrà fatto qualcosa».

CONTE-SPALLETTI – Facchetti è passato poi al confronto tra l’allenatore Antonio Conte e il precedente tecnico Luciano Spalletti: «Con tutto il rispetto per Spalletti, che ha fatto ottime cose come tecnico nerazzurro, con Conte c’è stata più consapevolezza in questa prima parte di stagione. Prima i risultati venivano ottenuti, ma più tirati per i capelli».

LUKAKU-LAUTARO MARTINEZ – Facchetti quindi sulla coppia d’attacco Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: «Sono complementari, da tifoso è bello vederli insieme. Lautaro ha un gran talento, Lukaku ha grande forza e grandissima generosità. Il gesto nei confronti di Esposito nell’ultima gara la dice lunga. Dà sempre l’anima ed è molto altruista».

SCUDETTO – Facchetti infine sulle possibilità per la squadra nerazzurra di vincere lo scudetto: «In questo momento i numeri e la classifica dicono che sia possibile. La leadership della Juventus in campionato, dopo tante stagioni, non è più scontata. E occhio anche alla Lazio».