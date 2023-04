Facchetti: «Ogni parola di Inzaghi fuori luogo dopo dieci sconfitte»

Gianfelice Facchetti ha commentato su Tutti Convocati la partita dell’Inter contro la Fiorentina, la prestazione di Romelu Lukaku e il ruolo di Simone Inzaghi.

ESONERO – Gianfelice Facchetti parla di Romelu Lukaku e della posizione di Simone Inzaghi: «Sono d’accordo con Inzaghi su Lukaku. Il giudizio è condizionato dalla mancanza davanti alla porta, che giustamente conta il 90% per un attaccante. Nel primo tempo però non si era mosso male, aveva fatto un lavoro prezioso per la squadra e secondo me era anche isolato. Chiaro che in questo momento ogni parola risulta fuori luogo, vieni da tre sconfitte e ne hai ottenute dieci in tutto il campionato perciò ogni cosa viene presa di mira. Il calendario è folle, pieno di impegni che incombono e se la volontà della società fosse stata esonerarlo non avrebbero aspettato. Io vorrei evitare l’esonero, un cambio in corsa a dieci giornate dalla fine sarebbe sbagliato».