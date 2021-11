Facchetti: «Nuovo stadio Inter e Milan? Pochi 63mila posti. San Siro…»

Gianfelice Facchetti, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato della situazione relativa a San Siro e del nuovo stadio di Inter e Milan

CHIAREZZA – Gianfelice Facchetti si esprime sulla possibile scelta di abbattere San Siro: «Non sono un tecnico, ma credo sia legittimo porre domande su un tema così sentito ascoltando anche le ragioni di residenti e tifosi. Non ho una posizione per partito preso che implica la sicurezza di non dover toccare niente di San Siro. Se è giusto farlo, facciamolo pure. Ma è necessario confrontarsi pubblicamente per arrivare a questa decisione. Invece in questo caso non si è parlato della questione in campagna elettorale, perché sarebbe stato delicato farlo. Sembrava quasi un tabù. Poi rapidamente, dopo le elezioni, la giunta ha deliberato sulla pubblica utilità del nuovo stadio, senza spiegare nei dettagli perché non possa avvenire la ristrutturazione del Meazza. È legittimo concludere per la costruzione del nuovo stadio, ma bisogna arrivarci tutti insieme».

CAPIENZA – Facchetti, infine, si esprime su una criticità del possibile nuovo stadio di Inter e Milan: «Non vedo altri club europei che passando dal vecchio al nuovo stadio hanno ridotto il numero di posti. Anzi molti l’hanno aumentata. Attualmente San Siro può ospitare 76mila spettatori. Per molto tempo addirittura 85mila. Il nuovo stadio ne prevede 63mila, di cui 12mila riservati agli sponsor della tribuna principale. Inter e Milan, nella loro storia, sono arrivate ad avere anche 40mila abbonati. Con questi numeri perché limitarsi a 63mila posti?».

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport