Facchetti mai dimenticato, la compagnia aerea ITA gli dedica l’Airbus A320!

DEDICA − L’Airbus A320 sarà intitolato a Giacinto Facchetti. Bellissimo l’omaggio della compagnia aerea italiana ITA Airways, il quale ha voluto dedicare il proprio velivolo all’ex leggenda dell’Inter e della Nazionale italiana. Come si legge su Calcio e Finanza, l’Airbus – che ha appena terminato le operazioni di painting nell’hangar dell’aeroporto di Shannon, in Irlanda – sfoggia dettagli unici di design come la Zorro mask e le winglets, e da fine gennaio andrà e servire le rotte di medio raggio della Compagnia. Un grande omaggio per un grande personaggio e uomo dello sport italiano.