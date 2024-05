Facchetti: «Lautaro Martinez? Scelta precisa rispetto a Skriniar. Tutela»

Facchetti ha detto la sua sul rinnovo imminente di Lautaro Martinez. Il figlio della leggenda dell’Inter cita anche Milan Skriniar.

MEGLIO PRIMA − In collegamento su Radio Sportiva, Gianfelice Facchetti si esprime sull’imminente rinnovo di Lautaro Martinez: «Marotta aveva detto che c’erano giustamente altre priorità, come il passaggio di proprietà. Non c’era fretta oggettivamente, che abbiano trovato una quadra meglio, in modo da evitare il chiacchiericcio. Passo indietro per amore? Il fatto che abbiano trovato un punto a metà strada anche dalla parte di Lautaro Martinez ci sia stato un abbassamento delle pretese. Ho visto da tifoso l’incidenza di Lautaro Martinez sulla squadra da un anno e mezzo a questa parte e quando la fascia lo ha responsabilizzato. Che sia un punto imprescindibile per l’Inter è fuori discussione».

TUTELA − Facchetti continua così sul Toro: «Bandiera? Per diventarlo ci saranno le stagioni, le partite, per scrivere il resto della storia che ancora manca. Lui ha dimostrato con le prestazioni, non solo con le parole, di essere attaccato alla maglia. In questo senso dà ottimismo a tutti. Rispetto a Skriniar ha fatto una scelta precisa, che tutela se stesso e il club che gli ha dato fiducia. L’Inter, se dovesse cambiare idea fra uno-due anni, non rimarrebbe col cerino in mano».