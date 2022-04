Facchetti: «Juventus-Inter? Serve serata di Liverpool. No al disfattismo»

Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, ha espresso il suo punto di vista sul match tra Juventus e Inter. Qualche considerazione anche sul lavoro di Inzaghi e sulla ‘crisi’ dei nerazzurri

CORAGGIO E SFRONTATEZZA − Facchetti spiega come giocare la gara contro la Juventus: «L’Inter è chiamata a una prova di personalità, a una serata tipo quella di Liverpool. L’Inter ha tutto per farcela e se vuole davvero puntare alla seconda stella, deve presentarsi allo J-Stadium con coraggio e sfrontatezza. Punti forti ne abbiamo e a darci fiducia, è la vittoria in Supercoppa Italiana. E’ una di quelle partite che, per la rivalità storica che esiste, può pesare molto nell’indirizzare una stagione, specialmente in questo momento, ma non la caricherei di troppa attesa. Cosa temo della Juventus? In estate era la squadra più accreditata per il titolo, in campionato ha ritrovato compattezza in difesa, e con Vlahovic ha un centravanti capace di sfruttare al meglio ogni minima occasione. Non dovremo concedere nulla».

CRISI INTER − Sul periodo dei nerazzurri, così Facchetti: «È un’espressione storicamente abusata per parlare dei momenti no dei nerazzurri. Un calo c’è stato e la spiegazione non è semplice trovarla da fuori. Inizialmente un calendario intasato e difficile, poi qualche assenza, stanchezza di qualche elemento, ci sarà anche altro. La pausa nazionale penso possa aver permesso di recuperare qualche energia in più».

INZAGHI − Nei confronti del tecnico ex Lazio, Facchetti non ha dubbi: «Il mister si è calato al meglio nell’ambiente nerazzurro in mezzo alle difficoltà, senza troppe parole ha costruito una squadra che gioca bene, raccogliendo già qualche risultato sin qui e, com’era normale che fosse, si sapeva che sarebbero arrivati prima o poi alcuni momenti no; penso che abbia tutte le carte in regola per portare la squadra oltre questo momento difficile e restare a lungo allenatore dell’Inter»

NO DISFATTISMO − Infine, una chiosa di Facchetti sul percorso della squadra di Inzaghi: «Servono misura ed equilibrio sia quando le cose vanno bene, che nelle difficoltà. Mal sopporto i tifosi umorali e disfattisti. L’estate scorsa in pochi avrebbero scommesso su questa squadra che sin qui, per la maggior parte della stagione, ha fatto bene contro i pronostici. Siamo ancora in lotta. Certo non abbiamo più molti margini di errore. Serve un’impresa per innescare la volata finale, ritrovando le giuste energie. Quale occasione migliore?».

Fonte: agi.it