Facchetti: «Inter, una differenza rispetto allo scorso anno. La Juventus…»

Gianfelice Facchetti, nel corso di un’intervista rilasciata al Tuttosport, ha parlato di Inter-Juventus, big match in programma questa sera alle 20:45 e di altri temi legati ai nerazzurri

DIFFERENZA – Queste le parole di Gianfelice Facchetti: «Inter-Juventus? Mi aspetto una bella partita. I nerazzurri, mercoledì in Champions League, hanno dato una risposta positiva dopo la sconfitta a Roma con la Lazio. Era obbligatorio vincere e l’Inter lo ha fatto. Si deve trovare continuità e quella solidità difensiva dell’anno scorso che in qualche modo ancora manca, anche se la squadra, con Inzaghi, probabilmente esprime un gioco più divertente. Vidal o Calhanoglu? Io punterei sul cileno. Non che il turco abbia fatto male, ma su di lui c’è molta aspettativa perché ha lasciato il Milan per venire all’Inter. Bisogna dargli tempo».

Fonte: Tuttosport