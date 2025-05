Facchetti ci crede: «Inter, c’è ancora speranza! Ma una difficoltà»

Gianfelice Facchetti ha indicato l’approccio che l’Inter dovrà avere nella trasferta di Como, con il PSG che al momento deve rimanere solo sullo sfondo.

IL RAGIONAMENTO – Gianfelice Facchetti si è così pronunciato al TG1 in vista del finale di stagione: «Credo che l’Inter stia vivendo questa situazione con la finale del 31 sullo sfondo. A questo punto c’è ancora speranza, ma l’Inter non giocherà una partita facile contro un avversario molto valido. Domenica scorsa la possibilità c’era, ma è sfumata. Ora l’Inter dovrà rimanere concentrata sulla propria partita, senza guardare troppo a quello che succede al Maradona. La partita sarà in contemporanea con il saggio di danza di mia figlia, che ascolterò alla radio insieme alla radiocronaca di Repice, che mi ha accompagnato anche nella sfida contro il Barcellona».