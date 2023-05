Facchetti: «Inter-Milan, oggi possiamo mettere a posto una cosa nella nostra storia»

Gianfelice Facchetti ha parlato in vista di Inter-Milan, derby valido per il ritorno di Champions League, in programma stasera.

INTER-MILAN – Queste le parole di Gianfelice Facchetti in collegamento con Sky Sport 24 in vista di Inter-Milan, derby valido per il ritorno delle semifinali di Champions League. «L’Inter ha trovato nell’ultima parte di stagione, nell’ultimo mese e mezzo una continuità, una condizione, un equilibrio che si era visto soltanto a tratti. Tanti giocatori sono arrivati, penso al massimo livello di quest’anno. L’Inter ha fatto la sua partita. Ha fatto una partita pressoché perfetta all’andata. Si presenta lo stesso scenario identico a quello dei quarti. Quindi dovrà avere la stessa concentrazione, la stessa attenzione. Ovviamente non mettersi in una condizione di attesa. Una partita che va giocata in qualsiasi condizione. Subito dall’inizio far sentire di esserci. Non c’è da aspettare anche perché appunto sarebbe veramente un temperamento, una volontà di fare questo ultimo passo dall’inizio».

CAPRIOLA DELLA VITA – Facchetti ha aggiunto. «Inter bellissima capriola della vita? Io credo che ogni tanto su questa cosa dell’autolesionismo ci sia ricamato fin troppo perché poi in realtà se guardo la storia dell’Inter sui 115 anni, è una storia fatta anche di grandi regolarità. Io sono più attaccato a quelle».

MERITI – Facchetti su Simone Inzaghi. «I meriti di Inzaghi? Inzaghi, a dispetto di fin troppe parole che si sono spese sul suo conto e anche in un momento storico non semplicissimo, perché l’Inter ha dovuto ridimensionare negli ultimi 2 anni. I pezzi migliori li ha persi. Ha avuto anche lui delle difficoltà, come in realtà in una stagione balzana come questa, segnata anche dai Mondiali, hanno avuto tutti i club, le ha avute anche lui. A volte il fatto di avere forse uno stile comunicativo di profilo più basso, di non urlare troppo, di non alzare la voce, di non darsi tante arie lo fa passare per meno di quello che è, però ha dimostrato in 2 anni comunque di portare a casa sempre dei risultati, ha tenuto l’Inter a un livello di competitività. Quest’anno bisogna fare gli applausi al Napoli che in campionato ha sbaragliato la concorrenza di tutti, anche dei campioni d’Italia anche in carica, quindi dei nostri cugini. Inzaghi negli appuntamenti significativi si trova sempre pronto e si trova pronta la sua squadra. Quindi io credo che gli si deva riconoscere dei meriti e soprattutto dargli la possibilità di guidare l’Inter in santa pace, cosa che per tanti mesi di questa stagione non gli è stato permesso».

MILAN – Facchetti sul Milan. «Il Milan non fa tesoro dei propri errori, avrà un approccio diverso? Spero di no! Mi auguro che il Milan continui a non far tesoro dei propri errori. Ha un allenatore capace, competente. I tifosi sono esigenti da tutte le parti e quindi magari forse sottolineerei il merito dell’Inter di essere partita in maniera molto forte, molto decisa nella gara di andata. Probabilmente il Milan non se l’aspettava perché comunque quell’1-2 che stava per diventare quasi 3 ha tolto all’inizio veramente ogni possibilità di reazione. Quindi lascerei ai cugini trovare i loro rimedi, spero da domani».

LEAO – Facchetti su Rafael Leao. «Leao è un campione, non lo scopro di certo io. Ovviamente a questo punto le grandi competizioni, le semifinali di Champions League ti mettono di fronte grandi talenti. Qualsiasi fosse stato il nostro avversario ci saremmo confrontati con fior di campioni. Quindi Leao lo è però, più che… io ovviamente è chiaro che un filo di tensione c’è. È una gara di ritorno, è decisiva, quindi oggi tra poche ore sapremo esattamente che cosa ci aspetterà, però trasformerei (e personalmente ho cercato di farlo) la tensione in realtà più nell’emozione di poter anche così ricucire uno strappo lungo vent’anni, cioè da quella famosa semifinale del 2003 che con 2 pareggi ci castigò e quindi l’emozione in realtà deve esser questa: il sogno di aver l’opportunità, la consapevolezza di aver l’opportunità di mettere a posto una cosa nella storia. Una piccola storia calcistica, però insomma per i tifosi è tantissimo quindi forza Inter!».