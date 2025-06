Facchetti: «Inter in ristrutturazione! Dal Mondiale si gira pagina»

Gianfelice Facchetti è rasserenato dal ritorno in campo dell’Inter al Mondiale per Club. Il tifoso nerazzurro su Tutti Convocati si esprime così su Chivu e il resto dei temi.

NUOVO INIZIO – Sta per iniziare una nuova era per l’Inter, ossia quella post-Simone Inzaghi. Ne ha parlato in questo modo Gianfelice Facchetti: «Mi sento più sereno nonostante i giocatori abbiano bisogno di un riposo più lungo di quello che gli è stato concesso. Mi sento più tranquillo a rivederli in campo con un allenatore, è il momento di ricomporsi e ricominciare. Ci sarà il momento di riposare, si arriva da una stagione intensissima e ne arriverà un’altra intensa. La scommessa è nell’affidare le redini della prima squadra ad un allenatore certamente Made in Inter per tutto quello che ha fatto a Milano, ma dalla sua ha l’esperienza solo al Parma in questa seconda parte di stagione. Sarebbe stato anche una scommessa con Fabregas. Ha fatto un anno intero a Como, ma il salto c’era per tutti. La cosa più urgente era vedere girar pagina, l’inizio del Mondiale ti obbliga a farlo. L’Inter necessita di una ristrutturazione, ma lo sanno in società. C’è bisogno di rinnovare. Chivu non è come Stramaccioni, il club ha maturità e solidità maggiore. Ha una compattezza maggiore, Chivu arriva con un compito delicato ma una protezione maggiore»