Facchetti: «Inter favorita scudetto? Interista sa una cosa! Inzaghi…»

L’Inter surclassa il Milan nel primo derby della stagione vincendo con un netto 5-1 e dominando sotto ogni aspetto. Gianfelice Facchetti parla di Inzaghi e delle troppe critiche ricevute soprattutto la scorsa stagione. Poi un commento sulle rivali scudetto. Di seguito il suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24

IN PACE – L’Inter ha vinto il suo quinto derby consecutivo contro il Milan, evento mai successo prima. E il merito va soprattutto a Simone Inzaghi, artefice di tutti e cinque i successi. Gianfelice Facchetti chiarisce di non aver mai compreso le critiche rivolte al tecnico nerazzurro: «Per me è sempre stato in pace perché è un allenatore che da quando è arrivato ha sempre fatto di necessità virtù. Non ha mai reclamato giocatori che non poteva avere, si è messo sempre a servizio della squadra e del club incassando più critiche del dovuto e ha dimostrato che anche nelle partite secche, quelle partite dove c’è un’aspettativa maggiore, riesce sempre ad avere qualcosa in più e quindi secondo me anche il prolungamento di contratto è doveroso riconoscimento».

CORSA SCUDETTO – Facchetti parla poi della corsa scudetto: «L’interista si sveglia consapevole che questa squadra sa quello che vuole, c’è molta chiarezza per come è stata costruita e per come affronta le partite. Un aspetto che nelle scorse stagioni, soprattutto all’inizio, aveva mostrato qualche falla. Dopodiché ci vuole equilibrio nei giudizi, sono stagioni lunghissime. Il Milan fino a qualche giorno si è preso giustamente molti complimenti, oggi penso non si possa distruggere tutto. Ora improvvisamente la Juventus, non considerata da nessuno, è l’antagonista dell’Inter. Poi c’è pure il Napoli. Ci vorrà molta calma ma l’Inter ha dimostrato di poter stare lì fino alla fine».