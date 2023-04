Facchetti: «Fastidio per chi chiede rinnovo ora. Rispetto per l’Inter»

Nell’ultima settimana si è parlato di diversi giocatori in chiave rinnovo per l’Inter, Gianfelice Facchetti non ne è rimasto entusiasta. Il periodo non è dei migliori e lo sottolinea in collegamento con Tutti Convocati.

MAGLIA – La maglia va al primo posto, a Gianfelice Facchetti non piace ciò che è successo l’ultima settimana in casa Inter: «A me danno fastidio i giocatori e i procuratori che continuano a rilasciare dichiarazioni sui rinnovi. Credo che per rispetto dell’Inter e dei tifosi che ci credono e vogliono portare qualcosa a casa dalla stagione si debba evitare di cercare aumenti di stipendio. Il posto in Champions League è fondamentale, bisogna arrivare tra le prime quattro ed è ciò che conta di più, anche dei quarti con il Benfica. In termini di profitto e programmazione il campionato pesa di più, in Coppa Italia sì fa piacere ma non è la priorità. Martedì vorrei vedere in campo Carboni, Asllani e Bellanova per dare respiro a chi ha giocato di meno. Si va a giocare bene a Torino, cercando di vincere e lasciando spazio agli altri»