Facchetti: «Dybala-Inter? Non sogno ma ci starebbe! Alla Juventus intristito»

Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, promuove il possibile arrivo di Dybala all’Inter a parametro zero. Da Calcio Totale su Rai Sport +, oltre alla valutazione sull’argentino della Juventus, parla anche dell’acquisto (già concluso) di Gosens.

I COLPI – Gianfelice Facchetti vedrebbe bene Paulo Dybala all’Inter: «Non lo sogno, ma sicuramente ci starebbe bene. La sensazione degli ultimi mesi a Torino è che si sia intristito in campo, invece forse l’Inter di Simone Inzaghi più spensierata e con voglia di giocare potrebbe star bene a Dybala. Aspettiamo, io mi fido ciecamente di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che stanno dimostrando di lavorare benissimo. Se son rose… Robin Gosens? Un colpo mirato, azzeccato, fatto anche qui senza spendere troppe parole in anticipo. Aspettiamo che superi le visite e che torni in campo presto».