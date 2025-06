Facchetti distingue: «Chivu diverso da Stramaccioni! Inter deve ristrutturare»

Gianfelice Facchetti ha espresso la sua visione in merito alla scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu. Di seguito le sue parole.

LA CONSIDERAZIONE – Gianfelice Facchetti si è così pronunciato a Radio24 in merito all’approdo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter: «La scommessa è quella di affidare le redini della Prima Squadra a un allenatore che è fortemente ‘Made in Inter’ – per quanto fatto a Milano – ma che dalla sua ha solo l’esperienza al Parma nel finale di questa stagione. Sarebbe stato anche una scommessa con Fabregas, che avrebbe dovuto fare allo stesso modo il ‘salto’. La cosa più urgente, parlando da tifoso, era vedere voltar pagina, e in qualche modo l’inizio del Mondiale ti obbliga a farlo. L’Inter ha bisogno di una ristrutturazione, la società ha la consapevolezza di dover intervenire sul mercato in maniera consistente. E il pensiero sarebbe stato il medesimo anche in caso di permanenza di Inzaghi».

Facchetti su una differenza da sottolineare: Chivu diverso da un allenatore dell’Inter del passato

IL RAGIONAMENTO – Facchetti ha poi proseguito: «Io non condivido il pensiero di chi accosta l’avvento di Chivu a quello di Stramaccioni perché la mia sensazione è che il club abbia raggiunto una maturità maggiore. Il nuovo tecnico arriva con un compito delicato, ma con una protezione maggiore».