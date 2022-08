Facchetti jr difende Lukaku e attacca Di Canio: «Lui il doppio di te in 2 anni!»

Gianfelice Facchetti, figlio dell’indimenticato e indimenticabile Giacinto, ha preso le difese di Romelu Lukaku dopo le numerose critiche rivoltegli da Paolo Di Canio (vedi articolo). Attraverso una storia su Instagram, è arrivato infatti un attacco all’ex attaccante, ora opinionista.

DOPPIO DEI GOL – Gianfelice Facchetti non ci sta e attacca Paolo Di Canio dopo le numerose critiche nei confronti di Romelu Lukaku. Il figlio dell’indimenticabile Giacinto, attraverso Instagram, ha pubblicato una storia con un dato che lascia spazio a poche interpretazioni: “Quando ripeti a tutti che Lukaku fa la differenza soltanto in Serie A ma nessuno ti fa notare che in due stagioni ha segnato il doppio dei tuoi gol in circa un decennio”.

Questa la storia pubblicata da Facchetti junior.