Facchetti: «Dalle Nazionali un Brozovic infortunato, ma un Dimarco ritrovato!»

Gianfelice Facchetti, figlio dell’ex leggenda Giacinto, in collegamento con Radio Sportiva ha detto la sua sull’infortunio di Marcelo Brozovic e un “ritrovato” Federico Dimarco.

NOVITÀ DALLE NAZIONALI – Gianfelice Facchetti esprime la sua opinione sul momento dell’Inter, in particolare l’infortunio di Brozovic e le prestazioni di Dimarco con l’Italia: «La Nazionale oltre ad aver riconsegnato Marcelo Brozovic infortunato, ci ha dato anche un Federico Dimarco galvanizzato e incoraggiato dal primo gol in azzurro. Ho visto degli sprazzi di Barella e Bastoni più in condizione. Mi auguro che questo orgoglio ritrovato dopo la delusione del Mondiale sfumato abbia dato un po’ di carica a questi giocatori».