Con Fabregas rivoluzione Inter? No! Valuterà questi 2 giocatori – CdS

Fabregas si prepara a diventare il prossimo allenatore dell’Inter, il primo straniero in 46 anni di carriera di Beppe Marotta. Per quanto riguarda il progetto tecnico, non ci saranno rivoluzioni sulla rosa, ma il catalano vorrà comunque dare una sua impronta al gioco nerazzurro. E valuterà di persona anche i due acquisti Petar Sucic e Luis Henrique.

PROGETTO TECNICO – Sembra tutto pronto per il dopo Simone Inzaghi. L’Inter ha messo nel mirino Cesc Fabregas, che oggi si recherà a Londra dal presidente del Como Suwarso per ottenere il via libera. Ma la domanda adesso è la seguente: che Inter bisogna aspettarsi da qui a prossimi mesi? Con la nuova guida tecnica, la società opererà una rivoluzione sul mercato? Come riferisce il Corriere dello Sport, Beppe Marotta e soci sono stati chiari: non ci saranno rivoluzioni o quant’altro. L’ossatura della squadra è già ben forte e collaudata, bisognerà solamente ringiovanire e puntellare i reparti nevralgici. Fabregas, dal canto suo, da anni si sta consolidando con un sistema a quattro, ma nonostante il 3-5-2 non sia proprio il modulo preferito, lo ha comunque utilizzato in alcune occasioni. L’idea, dunque, è quella di proseguire con lo stesso progetto tecnico, seppur con principi ed evoluzioni differenti.

Fabregas e il nuovo progetto tecnico all’Inter: da valutare anche gli ultimi arrivati

VALUTAZIONI – Fabregas comunque vorrà valutare i giocatori aventi in rosa. E farà lo stesso con due nuovi acquisti: Petar Sucic e Luis Henrique. I due erano arrivati su richiesta anche di Simone Inzaghi. Ma adesso con una nuova guida tecnica servirà un ulteriore analisi dei loro profili. Entrambi partiranno alla volta degli States per disputare il Mondiale per Club.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno