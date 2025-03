Fabregas: «Rimasti in pochi come Nico Paz! Lavoriamo insieme»

In vista del ritorno in Serie A, Cesc Fabregas in una lunga intervista a DAZN, è tornato a parlare di Nico Paz. Il centrocampista argentino è finito da tempo nel mirino dell’Inter.

FUTURO – In un’intervista rilasciata a Dazn, Cesc Fabregas è tornato a parlare di Nico Paz, il centrocampista argentino finito sul taccuino di mezza Europa. La stellina del Como, ma di proprietà del Real Madrid, è da tempo nel mirino dell’Inter di Simone Inzaghi che vuole accorciare i tempi e strapparlo alla concorrenza. L’Inter intanto, ha mandato a lavorare anche Javier Zanetti che ha un legame stretto di amicizia con il papà di Nico Paz.

Inter, senti Fabregas: «Pochi come Nico Paz»

LAVORO – In vista del rientro in Serie A, Cesc Fabregas ha parlato così del centrocampista argentino: «Mi piace che è un trequartista e nel calcio di oggi non ne esistono più. Sto cercando di non fargli perdere quel talento che l’ha portato qua. A me non è mai piaciuto il calciatore robot, io cerco di fargli capire le situazioni, ma poi la scelta spetta ai singoli giocatori. Le giocate sono simili, ma mai uguali. Con Nico stiamo cercando di lavorare su quest’aspetto».