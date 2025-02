Fabregas: «Nico Paz sarà speciale, ma calma! Per lui c’è una strada giusta»

Da Como-Napoli a Nico Paz, Cesc Fabregas tratta due temi ai quali l’Inter guarda particolarmente interessata. Ecco come si è espresso l’allenatore in merito a margine dell’evento “Amici dei Bambini” organizzato a Milano.

PARTITA IMPORTANTE – Mentre l’Inter, dopo il mancato sorpasso della scorsa settimana, dovrà vedersela contro il Genoa, il Napoli volerà in casa del Como. Sul match di domenica prossima, Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, dichiara: «Sarà una partita molto importante per noi. Nel calcio di oggi si perde e si vince, senza pensare sempre alla prossima. Stiamo lavorando bene, il Como è una squadra giovane che sta crescendo tanto. Dobbiamo andare e fare una partita bella e forte se vogliamo conquistare tre punti».

Da Como-Napoli al futuro di Nico Paz: le sensazioni di Fabregas

UNA FAVORITA – Si resta, per via traverse, in tema Inter con Fabregas che parla di una delle pretendenti al titolo: «Il Napoli secondo me può vincere lo scudetto, per le qualità dell’allenatore, per la società, per i tifosi, per la qualità della squadra, per i singoli e perché conoscendolo so come Conte li fa lavorare. Noi proveremo ad essere noi, come abbiamo fatto contro tutte le squadre che sono venute e a giocare al Sinigallia in questa stagione. Vogliamo essere forti, giocare le nostre carte, essere aggressivi e creare situazioni pericolose per il Napoli».

CON CALMA – Poi Fabregas analizza il momento di uno dei suoi talenti, sul quale l’Inter ha messo gli occhi da qualche tempo: «Cosa mi aspetto da Nico Paz? Mi aspetto che continui a crescere, è la prima stagione che fa da professionista. Ha vent’anni, è molto giovane, ha voglia di migliorare, crescere e giocare. È un piacere allenare giocatori così. Penso che si deve andare con calma parlando di una squadra big per Nico Paz. È un giocatore che sarà molto speciale ma c’è ancora una strada da fare e non si deve andare troppo veloce nel calcio. È molto giovane, da noi sta imparando tanto e deve avere la strada giusta per crescere in una maniera giusta. Calma, diamogli tempo per farlo crescere, aiutarlo e non mettere pressione».