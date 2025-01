Fabregas: «Nico Paz ceduto? Neanche per 40-50 milioni di euro!»

Cesc Fabregas si è espresso in maniera molto netta sul futuro di Nico Paz, avvertendendo le pretendenti all’argentino della sua incedibilità.

IL COMMENTO – Cesc Fabregas non intende retrocedere rispetto alla sua posizione di totale incedibilità di Nico Paz. Il tecnico catalano, nella conferenza stampa di vigilia di Como-Udinese, ha sottolineato quale sia la politica del proprio club rispetto alla situazione di mercato dell’argentino: «Nico è il nostro brand e vogliamo tenerlo con noi per tanti anni. Tutti noi a cominciare dalla società e dal presidente sappiamo cosa fare e lavoriamo in silenzio per averlo con noi. È impossibile vada via, il Como non lo vende per 40/50 milioni perché vuole creare un futuro con questo gruppo di giocatori giovani di talento».

Fabregas sugli obiettivi del Como: Nico Paz centrale per realizzarli

AUSPICIO CHIARO – Nico Paz dovrà rappresentare un tassello di un mosaico più ampio, avendo il Como ambizioni molto serie per il proprio futuro: «Vogliamo far sì che nei prossimi 3-4 anni il Como possa diventare una squadra molto molto forte». In questo contesto, l’Inter non può far altro che acquisire la consapevolezza del fatto che sarà necessario sborsare una cifra davvero importante per poter sottrarre l’argentino al club di Fabregas. Difficile immaginare che le pretese dei comaschi possano ridursi tra 6 mesi. A maggior ragione se le prestazioni dell’argentino ricalcheranno il tenore di quelle viste finora».