Fabregas: “Conte il più duro mai avuto. Scudetto Inter, Perché no?”

Condividi questo articolo

Tramite il suo profilo Twitter, Cesc Fabregas, calciatore del Monaco ed ex Chelsea e Arsenal, ha risposto alle domande di alcuni fan. Focus anche sulla lotta scudetto tra Inter e Juventus, e ovviamente sul confronto tra Maurizio Sarri e Antonio Conte, suoi tecnici al Chelsea.

FILOSOFIE E METODI – Inter e Juventus infuocano la lotta al vertice del nostro campionato. La sfida tra Maurizio Sarri e Antonio Conte riflette le due filosofie di pensiero dei tecnici. Su entrambi si è espresso un opinionista d’eccezione, che ha lavorato duramente con loro nel corso della sua esperienza al Chelsea: Cesc Fabregas, ex Arsenal e Barcellona, ora in forza al Monaco: «Conte è stato l’allenatore più duro mai avuto. Fargli cambiare idea su di me è stata una delle cose più soddisfacenti che ho fatto nella mia carriera. Ho dovuto tacere e sudare molto però. Scudetto all’Inter, perché no? Antonio è probabilmente il miglior allenatore per le squadre che si vogliono rilanciare, ha già creato una nuova identità. Sarri? Ha le sue tattiche e muore con quelle. Non è molto flessibile, diciamo, ma è un brav’uomo con un buon cuore».

Conte by far. I always said that coming back and change around his mind about me was one of the most satisfying things I’ve done in my career. I had to be silent and sweat a lot though. 😅 https://t.co/hoZFkp2fQr — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) January 7, 2020