Fabregas: “Conte? Con lui diventato giocatore che non sapevo di essere”

Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco, rispondendo alle domande dei follower su Twitter, ha parlato di Antonio Conte, tecnico dell’Inter, che lo ha allenato durante la sua militanza tra le fila del Chelsea. Una battuta, infine, su Luis Nazario Ronaldo

INSEGNAMENTI – Cesc Fabregas ha parlato dell’impatto che Antonio Conte ha avuto sulla sua carriera: «Allenatore che mi ha insegnato di più? Mi hanno davvero insegnato in momenti diversi e per ragioni diverse (non solo nel calcio). Direi Arsene Wenger e Antonio Conte. Arsene tecnicamente e Conte mentalmente e ha anche creato un giocatore che non sapevo di poter essere. Con quale leggenda del calcio avrei voluto giocare? Ronaldo il Fenomeno».

Really taught me in different moments and for different reason (not only footballing)… I would say Wenger and Conte. Arsene technically and Conte mentally and he also made a player that I didn’t know I could be. https://t.co/F36HSyqlPb

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 20, 2020