Fabregas conferma: «Mi ha cercato l’Inter! Rimasto al Como per il progetto»

Cesc Fabregas ha ammesso di essere stato un obiettivo dell’Inter per il post-Simone Inzaghi. Poi un commento sui motivi alla base della sua permanenza al Como.

LA CONFERMA – Cesc Fabregas, tecnico del Como non ha voluto mentire sul forte interessamento dell’Inter nei suoi riguardi. Il tecnico catalano, cercato dai nerazzurri per sostituire Simone Inzaghi sulla propria panchina, ha infatti ammesso alle frequenze di TMW l’effettivo andamento dei discorsi avuti con i nerazzurri a inizio estate: «Io sono molto contento qui, l’ho sempre detto alla società e penso di essere molto sincero. Sono un ragazzo di calcio, valuto cosa accade nel futuro, come lavorano le altre squadre… sono una persona molto curiosa e sincera. Non ho mai avuto dubbi, sono molto legato al Presidente e al direttore sportivo Ludi. Ho firmato un contratto di quattro anni perché credo che si tratti di un progetto solido. Le parole le portano il vento, ciò che fa di più sono il lavoro e la costanza».

Fabregas sulla solidità del suo convincimento: al Como per migliorarlo e migliorarsi!

IMPEGNO – Fabregas ha poi proseguito: «Entro qui ogni giorno alle 7 del mattino e vado via alle 23. L’obiettivo è quello di portare la squadra il più in alto possibile, è la cosa più importante. Ciò che è successo non importa, non si finisce mai. Io devo essere tranquillo con la mia vita. Alla società mi lega un rapporto di sincerità, alla gente del Como una relazione leale».