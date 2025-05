Fabregas premiato prima di Como-Inter! È lui il Coach of the Month

Cesc Fabregas riceverà il premio di miglior allenatore del mese di maggio: il tecnico catalano sarà premiato prima del match tra il suo Como e l’Inter.

PREMIO MERITATO – Cesc Fabregas si è guadagnato, grazie alla bellezza del gioco e alla costanza dei risultati del suo Como, il premio di miglior allenatore del mese di maggio. La squadra lariana, infatti, ha ottenuto 2 successi e un pareggio nel corso del mese ancora in corso, andando così ad impreziosire la striscia positiva della squadra. Sono in totale 8 i risultati utili consecutivi del Club lombardo, con la prossima sfida contro l’Inter che potrebbe certificare una realtà. Il Como, non perdendo contro i nerazzurri, chiuderebbe infatti la stagione senza sconfitte da marzo.

Como-Inter, Fabregas sarà premiato come allenatore del mese di maggio

IL COMMENTO – Di seguito l’annuncio della Serie A della vittoria di Fabregas come miglior allenatore di maggio: «Il premio Philadelphia Coach Of The Month di maggio è stato assegnato all’allenatore del Como Cesc Fabregas. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Como-Inter, in programma venerdì 23 maggio 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35ª alla 36ª della Serie A Enilive 2024/2025».